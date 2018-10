La Belgique menacée par une pénurie de rhumatologues

Afin de promouvoir la discipline auprès des étudiants, l'association demande, à l'occasion de la journée mondiale de l'arthrite du 12 octobre, que les futurs médecins soient mis plus rapidement et plus souvent en contact avec la rhumatologie. Après une spécialisation de trois ans en médecine interne, les étudiants doivent choisir une sous-spécialisation. Or la majorité des internes n'entrent jamais en contact avec la rhumatologie et peu sont donc enclins à choisir de se spécialiser dans ce domaine, explique le professeur Bernard Lauwerys, rhumatologue à l'UCL.

La SRBR souhaite dès lors mettre des ambassadeurs-rhumatologues en avant et encourager davantage de rhumatologues à proposer des stages. La Société plaide également en faveur d'une exception aux quotas actuels appliqués aux étudiants qui veulent entamer la spécialisation.

"Le nombre d'étudiants qui peuvent commencer une spécialisation en médecine interne est limité par université. Cependant, si les étudiants indiquent d'emblée qu'ils souhaitent continuer à se spécialiser en rhumatologie après trois ans, un plus grand nombre pourrait également être admis à la spécialisation en médecine interne", selon la SRBR. En Belgique, 1 habitant sur 5 souffre de rhumatismes et 1 enfant sur 1.000 souffre de rhumatismes infantiles.

Le rhumatisme est un terme générique désignant plus de 200 affections rhumatismales chroniques et aiguës qui touchent l'appareil locomoteur (muscles, tendons et articulations) et le tissu conjonctif associé. Les maladies rhumatismales inflammatoires, qui affectent les articulations ainsi que d'autres organes, surviennent principalement chez les jeunes. L'arthrose ou usure articulaire est en revanche typique chez les personnes âgées, rappelle la SRBR.