Partout en Europe, y compris en Belgique, les opérateurs mettent les bouchées doubles pour proposer la 5G à leurs utilisateurs. Cette technologie est-elle sans risques ?

Nous sommes constamment entourés de rayonnements électromagnétiques : télévision, radio, wi-fi, téléphonie mobile. Comme les technologies similaires précédentes (3G, 4G), les réseaux 5G s'appuient sur ce type d'ondes. Mais la 5G utilise des ondes de fréquence plus élevée que les réseaux mobiles précédents. Cela permet à un plus grand nombre d'appareils d'avoir accès à Internet en même temps, et à des vitesses plus élevées. Ces ondes parcourent des distances courtes dans les espaces urbains, de sorte que les réseaux 5G nécessitent plus de relais d'émission que les technologies précédentes, placés plus près du niveau du sol, explique la BBC.

...