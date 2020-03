La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dit mardi espérer un vaccin contre le nouveau coronavirus "avant l'automne", au lendemain de sa rencontre avec les responsables d'un laboratoire allemand.

"Ils travaillent sur une technologie prometteuse pour développer un vaccin contre le coronavirus", a déclaré la cheffe de l'exécutif européen dans un message vidéo sur Twitter.

"L'Union européenne leur fournit jusqu'à 80 millions d'euros. J'espère qu'avec ce soutien nous pourrons avoir un vaccin sur le marché avant l'automne", a poursuivi l'Allemande, peu avant un sommet des 27 par vidéoconférence sur le coronavirus.

"Cela pourra sauver des vies en Europe ainsi que dans le reste du monde", a-t-elle assuré.

Le laboratoire allemand CureVac s'est retrouvé au centre d'une polémique entre l'Allemagne et les Etats-Unis. Le président américain Donald Trump a été accusé d'avoir tenté de s'en emparer, mais Berlin assure avoir pesé de tout son poids pour que le laboratoire ne cède pas aux avances financières américaines.

Le laboratoire a de son côté nié avoir reçu une offre en tant que telle des Etats-unis de Donald Trump pour réserver aux Américains un éventuel vaccin contre le nouveau coronavirus.

Ursula von der Leyen a rencontré les dirigeants de l'entreprise lundi, et annoncé dans la foulée un soutien financier allant jusqu'à 80 millions d'euros sous la forme d'"une garantie de l'UE d'un prêt actuellement examiné par la Banque européenne d'investissement d'un montant équivalent".

CureVac est l'un des laboratoires qui travaillent sur un vaccin contre le Covid-19. La société affirme être "à quelques mois" de pouvoir présenter un projet pour validation clinique.

L'Europe est désormais considérée comme l'épicentre de la pandémie de nouveau coronavirus, et les dirigeants européens se démènent pour coordonner les mesures toujours plus draconiennes prises pour isoler la population et freiner la propagation du virus.

