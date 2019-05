Une nouvelle étude de l'OMS pointe une augmentation du surpoids et de l'obésité chez les enfants européens. Principalement dans les pays du sud, même si les autres états membres ne sont pas épargnés, rapporte Euractiv.

Selon l'étude, le taux d'obésité sévère chez les enfants en âge scolaire est supérieur à 4 % dans plusieurs pays du sud de l'Europe : en Grèce (4.8%), à Malte (5.5%), en Italie (4.3%), en Espagne et Saint-Marin (4.6%). Il s'agit du taux le plus élevé parmi les 21 pays participants à la collecte de données (la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni n'ont pas participé). Les pays d'Europe de l'ouest et du nord comme la Belgique, l'Irlande, la Norvège et la Suède ont enregistré des taux inférieurs à 2 %. Il s'agirait de 400.000 enfants touchés par l'obésité sévère à l'échelle européenne, dont une majorité de garçons.

