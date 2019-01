L'immunothérapie diminue le risque de rechute en cas de mélanome

Selon une étude internationale coordonnée par l'institut Bordet, les cliniques universitaires Saint-Luc et l'UZ Leuven, et publiée dans "The New England Journal of Medicine", l'immunothérapie est intéressante dans le traitement des mélanomes (cancer de la peau) à risque de récidive après chirurgie.