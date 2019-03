L'hygiène bucco-dentaire en 5 questions

Brossage manuel ou brossage électrique ?

Les deux se défendent, pour autant que la technique soit correcte et que le brossage dure suffisamment longtemps : au moins deux minutes, deux fois par jour. Si la bonne vieille brosse manuelle impose de procéder par petits mouvements circulaires, ceux-ci sont par contre inutiles avec une brosse électrique, qui les effectue automatiquement et permet ainsi de se concentrer sur le nettoyage systématique de toutes les surfaces. Elle a aussi l'avantage d'effectuer plusieurs milliers de mouvements par minute, contre quelques centaines seulement pour la version manuelle. Des études ont également confirmé que les nouvelles brosses électriques à tête rotative livrent un meilleur résultat, en particulier au niveau du bord de la gencive et des espaces interdentaires.

