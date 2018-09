L'étonnante évolution de notre temps de sommeil depuis les années '70

En comparaison avec les années '70, nous dormons actuellement précisément 43 minutes de plus par nuit, selon des experts universitaires du sommeil qui s'étonnent eux-mêmes de ces résultats, rapporte De Morgen. Nos nuits ne s'étaient-elles pourtant pas réduites à peau de chagrin, à cause du rythme de plus en plus effréné de notre quotidien?

De nombreuses personnes dorment effectivement trop peu emportées par leur quotidien surchargé, entre leur travail, leurs enfants, leurs activités sociales et les diktats des nouvelles technologies. Cependant, une étude de grande ampleur de l'Université d'Oxford démontre le contraire : nous dormons en moyenne trois quarts d'heure supplémentaires que dans les années '70.

En 1974, les chercheurs ont demandé à 15.000 Britanniques de noter heure par heure leurs activités, ainsi que leurs heures de sommeil pendant une semaine. Il en est ressorti qu'à l'époque, ces personnes dormaient en moyenne 7,23 heures. L'année dernière, l'équipe universitaire a demandé la même chose à un autre groupe représentatif de 15.000 personnes.

Ces données publiées dans le Journal of Sleep Research montrent qu'à l'heure actuelle nous tombons endormis une demi-heure plus tôt (aux environs de 23h20) et que nous nous éveillons un quart d'heure plus tard (à environ 7h20) qu'il y a 40 ans. Nous dormons actuellement 8,06 heures par nuit, soit 43 minutes de plus que dans les années '70.

Les chercheurs mettent en avant le fait que les études sur le sommeil ne sont pas assez précises. Dans les deux études qui ont été comparées ici, une différence claire a également été faite entre le temps "passé au lit" et le temps "passé à dormir".

Les chercheurs présument également que le conflit entre travailler et dormir est moins grand. Car depuis les années '70, l'organisation du travail est devenue beaucoup plus flexible. De nombreux travailleurs peuvent aujourd'hui opter pour des heures de travail qui s'accordent mieux à leurs habitudes de sommeil. Ils peuvent aussi négocier le temps de travail qui leur convient le mieux.