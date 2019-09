L'e-cigarette, danger pour les voies respiratoires et le système immunitaire

Les vapeurs de cigarettes électroniques peuvent tuer les cellules qui protègent les poumons et endommager le système immunitaire, conclut une nouvelle étude. Une recherche qui fait écho à des cas de plus en plus nombreux concernant une maladie pulmonaire mystérieuse liée au vapotage.

© Getty

Les cigarettes électroniques et la vapeur qu'elles produisent ne doivent plus être considérées comme des alternatives essentiellement inoffensives aux cigarettes traditionnelles, ont conclu les auteurs d'une nouvelle étude, rapportée par The Independent.

