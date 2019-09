Pas moins de 31% des Belges achètent de la nourriture via internet, ressort-il d'un premier bilan de la cellule e-commerce de l'Afsca, relayé par Le Soir. Un nombre croissant de plaintes sont enregistrées, elles visent notamment les compléments alimentaires.

"En un an, la cellule dédiée à l'e-commerce a traité 108 dossiers: 48 en 2018 et 60 rien qu'entre janvier et juillet de cette année", explique Stéphanie Maquoi, porte-parole de l'Afsca.

...