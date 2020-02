Des chercheurs de la VUB ont rédigé un questionnaire en ligne afin de permettre aux citoyens de tester facilement le risque de contracter le coronavirus. L'objectif est de bien informer les gens et d'évaluer correctement les risques.

Le gouvernement a déjà précisé à plusieurs reprises que les personnes qui ont séjourné en Chine au cours des 14 derniers jours et qui présentent des symptômes ressemblant à une pneumonie peuvent être infectées par le coronavirus.

Le coronavirus est un nouveau virus pulmonaire qui a fait son apparition en Chine. Mais quels sont exactement les symptômes de la pneumonie, quelle est la différence avec, par exemple, une bronchite et un rhume? Et comment distinguer la grippe saisonnière commune d'une infection par le coronavirus ?

Afin de répondre à toutes ces questions et de rassurer les personnes inquiètes, le département de médecine générale et de soins chroniques de la VUB a développé un questionnaire en ligne permettant d'estimer facilement le risque d'une infection au coronavirus.

Dirk Devroey : "Nous pensons que suite au premier cas de coronavirus en Belgique, les prestataires de soins se verront poser beaucoup de questions. Le test en ligne permettra aux gens de prendre la bonne décision et de réduire ainsi la charge des prestataires de soins de santé. On conseille aux personnes qui soupçonnent d'être infectées de contacter leur médecin traitant par téléphone et de ne pas s'installer dans la salle d'attente parmi les autres patients afin de ne pas les infecter. L'objectif est de bien informer les gens et d'évaluer correctement leurs risques".

Le questionnaire et l'algorithme ont été élaborés sur la base des directives gouvernementales et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le test est continuellement mis à jour à l'aide des informations les plus récentes.

http://www.coronavirustest.be/

