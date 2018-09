Fournitures scolaires toxiques : évitez le matériel parfumé

Les fournitures scolaires, comme les gommes, les feutres ou les stylos parfumés contiennent parfois des produits toxiques. L'Ademe, agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a indiqué à Franceinfo que certains matériaux peuvent contenir des composés organiques volatils, tels que le butane, le toluène, l'éthanol ou encore l'acétone.

Mais quand le choix est si vaste, comment repérer le bon du mauvais ? Florence Clément, membre de l'Ademe, donne quelques indices : "Tout ce qui sent bon, il vaut mieux oublier, par exemple les feutres qui sentent la fraise, la vanille, la banane, les gommes parfumées émettent des composés organiques volatils qui ne sont absolument pas bons à respirer".

Préférer les matériaux sans solvants

Le danger est que ces composés, que l'on retrouve généralement dans de la peinture ou du dissolvant, pénètrent par les voies respiratoires. Ils peuvent alors devenir irritants et provoquer, à long terme, certains effets secondaires. Les plus sensibles, comme les enfants allergiques, sont plus à même de développer des symptômes.

Pour éviter ces substances allergisantes et toxiques, privilégiez l'achat de produits sans solvants. Le label belge Green to school propose notamment du matériel scolaire vert : colle sans solvant, trousse en lin ou en coton, fluos à base de papier et de cire, gomme en caoutchouc...

En plus d'être plus sains pour la santé, ces produits sont eco-friendly et protègent ainsi l'environnement. Et même si le matériel s'avère plus cher, à long terme, vous ferez des bénéfices, car ils sont plus résistants et durables...