Manger sur le pouce devant l'écran de votre ordinateur ou vous rendre à la cantine pour taper la causette avec vos collègues : quelle est la meilleure habitude à adopter sur le temps de midi ?

Pour des chercheurs interviewés par De Morgen, la question n'est pas si simple à trancher. Guido Camps, chercheur en nutrition humaine à l'Université de Wageningen, affirme qu'il n'existe pas de réponse simple. "Je dois avouer que je suis aussi coupable parfois, mais déjeuner à son bureau n'est pas nécessairement bon ou mauvais. Bien sûr, c'est mauvais pour les yeux de fixer un écran pendant longtemps, et c'est mauvais pour le corps d'être assis tout le temps sans bouger. Mais quand vous mangez à la cantine, vous le faites aussi assis. Si vous mangez derrière votre écran, vous êtes plus distrait, vous en mangez moins et vous mangez trop vite. Mais quand vous êtes à la cantine en train de parler à vos collègues, vous êtes aussi distrait. Donc la meilleure chose à faire serait de s'asseoir et de manger tout seul."

Irene Houtman, chercheuse principale à la TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) ne connait aucune recherche scientifique effectuée sur ce sujet. "Les études sur les horaires de travail montrent que l'on peut travailler huit heures d'affilée : cela ne se détériore que si l'on travaille neuf heures ou plus à la suite. Bien sûr, il est sain de faire de l'exercice, mais chaque interruption est bonne." Pourtant, il y a des avantages à déjeuner avec des collègues à la cantine. L'aspect social est le plus important. Parler avec ses collègues est un moyen utile de s'absenter du travail."

Bactéries

Et qu'en est-il des bactéries sur votre bureau quand vous y déjeunez ? Des chercheurs de l'Université de l'Arizona ont montré qu'un centimètre carré d'un clavier contient en moyenne 511 bactéries. Il y en a environ 260 sur une souris d'ordinateur. A titre de comparaison : sur un siège de toilette, il y a en moyenne environ huit bactéries par centimètre carré. Guido Camps : "Vous pouvez aussi vous demander si la table de la cantine est propre, vous touchez aussi tout le temps votre téléphone... en fait, toutes les surfaces sont sales. Donc, ça ne me semble pas être l'élément décisif pour décider où manger."

Se promener en engloutissant son repas de midi a aussi été tout un temps populaire. Des recherches menées à l'Université de Surrey ont montré que ce type de déjeuner en mouvement peut mener à se ruer sur des collations plus tard dans la journée. Conclusion : mieux vaut d'abord manger son déjeuner en pleine conscience, puis se promener. Guido Camps conclut : "Vous devez vous rendre compte que ce que vous mangez à l'heure du lunch aura beaucoup plus d'effets sur votre santé que l'endroit où la façon dont vous le mangez."