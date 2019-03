"Embrassez votre insomnie et restez tranquillement éveillé"

Thé relaxant, huile de lavande, programmes d'endormissement, compléments alimentaires... Selon deux coaches du sommeil, de telles "solutions rapides" ne permettent pas d'améliorer le sommeil sur le long terme. Pour pouvoir dormir, on ne doit pas toujours en faire plus, mais au contraire en faire le moins possible.