Mesures de quarantaine, télétravail et fermeture des centres de sport aidant, nous sommes nombreux à avoir pris quelques kilos au cours de la pandémie... et à présent que le bout du tunnel se profile, il est grand temps de s'en débarrasser.

D'après Sciensano, nos compatriotes seraient deux fois plus nombreux qu'avant à passer plus de huit heures par jour assis... et dans la foulée, 42% des adultes interrogés en 2021 déclarent avoir pris quelques kilos au cours de l'année écoulée et avouent non seulement bouger moins, mais aussi grignoter davantage. Le nombre d'enfants en surpoids aussi a augmenté sous l'effet de la fermeture des écoles. À l'opposé, 16% de la population déclarent avoir perdu du poids et on observe même une légère augmentation du nombre de personnes en déficit pondéral (qui passe de 3 à 4%). Aux États-Unis, le phénomène prend des proportions épidémiques: 42% des adultes américains ont pris en moyenne 13,5 kg au cours de l'année écoulée. Les causes sont évidentes: stress, insécurité professionnelle, nuits blanches, manque d'activité physique... mais aussi, sans doute, le regain d'intérêt pour la cuisine et la pâtisserie. Néanmoins, là encore, 18% des adultes rapportent au contraire une perte du poids, notamment des sportifs qui ont vu fondre leur masse musculaire du fait de la fermeture des centres de fitness, que le succès phénoménal des séances d'entraînement en streaming n'a manifestement pas suffi à compenser. À présent que la vie ordinaire reprend peu à peu ses droits, comment se débarrasser de ces rondeurs malvenues? Commencez par appliquer ces quelques conseils: - Adoptez un mode de vie régulier. - Faites chaque jour une bonne promenade d'environ 30 minutes. - Planifiez une semaine à l'avance, des moments d'exercice supplémentaire (p.ex. fitness ou balade à vélo) - Mangez à heures fixes. - Prévoyez des en-cas sains, par exemple des fruits. - Au moment de faire vos courses, souvenez-vous que ce que vous n'avez pas dans vos armoires, vous ne le mangerez pas! - Ne vous couchez pas trop tard et dormez suffisamment. - Entretenez vos contacts sociaux, en ligne si nécessaire. - Prévoyez suffisamment d'activités de détente. - Trouvez des moyens de gérer le stress et la déprime, p.ex. en discutant en ligne avec vos ami(e)s.