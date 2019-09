Dix conseils pour être plus heureux au travail

Ceux qui aiment leur travail s'acquittent généralement mieux de leurs tâches. Une enquête menée par Tempo-Team indique que le bonheur des Belges a diminué au cours des dernières années. Or, on passe souvent plus de temps au boulot qu'à la maison. C'est pourquoi il est très important de s'y sentir bien. Voici 10 conseils pour y arriver.

1. Restez fidèle à vous-même La principale cause d'insatisfaction au travail est sans aucun doute la pression. Nous ne pouvons nier qu'elle est devenue extrêmement importante. Soulager quelqu'un ne signifie pas nécessairement qu'il faille lui fournir de l'aide. Souvent, certains employés ne sont tout simplement pas au bon endroit ou leurs capacités ne sont pas utilisées à bon escient. Parfois, vous devez admettre vous-même que certaines tâches sont mieux accomplies par quelqu'un d'autre. C'est possible même sans apporter des changements majeurs.

