Des protéines végétales à la place du lait: le nouveau guide alimentaire canadien est sur toutes les lèvres

Santé Canada, le Conseil canadien de la santé, a annoncé de nouvelles recommandations alimentaires. Il ne s'agit pas d'une légère révision de la version précédente datant de 2007, mais d'un changement majeur. La nouvelle assiette proposée par le guide alimentaire canadien a été composée suite à des recherches scientifiques qui n'ont pas été financées par l'industrie alimentaire.

Ce qui fait le plus parler, c'est l'élimination des groupes alimentaires "lait et substituts" et "viandes et substituts" au profit "des aliments protéinés". Les produits laitiers ne sont ainsi plus considérés en tant que groupe alimentaire indispensable dans une alimentation saine.

Depuis 1942 et la création de ce guide, le Conseil canadien de la santé conseillait à ses citoyens de consommer entre deux et quatre portions de produits laitiers par jour (fromage, yaourt) en fonction des différents groupes d'âge, mais elle revient maintenant sur ces recommandations. Selon l'organisation, les protéines peuvent aussi très bien venir de sources végétales. Au grand dam des producteurs laitiers canadiens, qui craignent l'implosion d'un secteur entier.

D'importants impacts financiers

Le guide alimentaire canadien peut en effet avoir d'importants impacts financiers, car il est notamment utilisé dans la fabrication des menus des institutions publiques, comme dans les écoles, les hôpitaux, les garderies ou les prisons.

L'industrie canadienne de la viande a également exprimé son inquiétude. Dans les nouvelles recommandations, les protéines issues de la viande sont, elles aussi, remplacées par des sources végétales telles que les légumineuses.

Santé Canada recommande par ailleurs de remplir la moitié d'une assiette avec des légumes et des fruits et un quart avec des aliments riches en fibres comme les céréales complètes. Elle encourage la population à consommer surtout des aliments non transformés et propose d'en revenir à une façon de manger qui fonctionne davantage "par le sentiment". Le conseil ne donne plus d'idée de portions types. La ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, enjoint les citoyens à cuisiner plus souvent des plats maison et à profiter de leurs repas en compagnie de leurs amis et de leur famille.

Un virage vers les aliments végétaux, rapporte La Presse canadienne, "pourrait aider les Canadiens à consommer des produits plus riches en fibres, à moins manger de viande rouge et à remplacer des aliments contenant des gras saturés par d'autres avec des gras insaturés."

"Le Guide alimentaire a vu le jour en 1942. Il visait alors à prévenir les déficits nutritionnels en période de rationnement alimentaire, pendant la guerre. Il a été révisé en 1961, en 1977, en 1982, en 1992, puis en 2007", rapporte Radio-Canada.