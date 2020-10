L'Association professionnelle des pneumologues belges appelle la population à adhérer strictement aux mesures imposées par les autorités sanitaires. "Si tout le monde adhère strictement aux mesures, nous devons être capables de surmonter cette crise ensemble. Il n'y a plus de place pour s'en éloigner ou pour nos propres interprétations", dit cet appel.

"Nous sommes à nouveau inondés d'un afflux de patients. Les médecins généralistes ainsi que les infirmières, les ambulanciers et les médecins hospitaliers font à nouveau tout leur possible pour sauver les malades, les patients Covid-19 et les patients atteints d'autres pathologies, potentiellement mortelles ou non. Car ne vous y trompez pas: le Covid-19 peut également donner lieu à des symptômes durables et sévères chez un être humain auparavant en bonne santé", soulignent les pneumologues dans leur appel.

"Ce que chacun de nous peut faire, c'est réduire le nombre de patients. Notre crainte est les mesures actuelles ne soient plus suffisantes", ont déclaré les pneumologues. "Notre appel est clair: suivez les règles qui existent déjà, plutôt trop strictes que trop laxistes. Cela ne fonctionnera que si nous le faisons ensemble - jeunes et vieux, francophones et néerlandophones - à la maison, à l'école et au travail. L'union fera notre force !"

"Nous sommes à nouveau inondés d'un afflux de patients. Les médecins généralistes ainsi que les infirmières, les ambulanciers et les médecins hospitaliers font à nouveau tout leur possible pour sauver les malades, les patients Covid-19 et les patients atteints d'autres pathologies, potentiellement mortelles ou non. Car ne vous y trompez pas: le Covid-19 peut également donner lieu à des symptômes durables et sévères chez un être humain auparavant en bonne santé", soulignent les pneumologues dans leur appel. "Ce que chacun de nous peut faire, c'est réduire le nombre de patients. Notre crainte est les mesures actuelles ne soient plus suffisantes", ont déclaré les pneumologues. "Notre appel est clair: suivez les règles qui existent déjà, plutôt trop strictes que trop laxistes. Cela ne fonctionnera que si nous le faisons ensemble - jeunes et vieux, francophones et néerlandophones - à la maison, à l'école et au travail. L'union fera notre force !"