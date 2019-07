Des chercheurs de la VUB vont développer de nouveaux anti-inflammatoires qui ne causeraient pas d'effets secondaires, grâce à un coup de pouce financier de 1,7 million d'euros de l'Union européenne.

Les médicaments contre la douleur (Brufen, aspirine, Voltaren, Ibuprofen, ... ) que l'on trouve dans nombre d'armoires à pharmacie familiales sont sous le feu des critiques. Kétoprofène et ibuprofène, les deux médicaments anti-inflammatoires les plus vendus et administré parfois sans précaution en cas de fièvre avec maux de tête ou de gorge, pourraient ainsi favoriser des complications infectieuses graves, alertait récemment l'Agence du médicament. La prise massive d'Ibuprofène pourrait même entraîner des problèmes de fertilité chez les hommes.

