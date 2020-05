Le remboursement des antidépresseurs coûte à l'Etat plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Et parmi les consommateurs, on signale de jeunes adolescents.

En 2015, on comptait 1 770 patients âgés de 11 à 14 ans et 1 932 trois ans plus tard (soit 0,38 % de l'ensemble des consommateurs). Les 15-18 ans étaient au nombre de 8 262 en 2015 et 8 674 en 2018 (1,77 % du total). Du côté des majeurs, on enregistrait un doublement du nombre d'usagers par rapport aux mineurs, pour la tranche d'âge 19-22 : 16 366 en 2015 et 17 107 en 2018 (3,38 %). Et une augmentation de 50 % entre ces jeunes adultes et les 23-26 ans : 25 289 en 2015 et 24 813 en 2018. Cette année-là, le coût pour l'assurance obligatoire " soins de santé " se montait à 2,6 millions d'euros pour l'ensemble des publics visés par ces statistiques. M. La.Statistiques fournies par l'Inami.