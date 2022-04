Clap de fin pour la "grande étude corona" des universités de Hasselt et de Louvain, au bout de deux ans et de 46 publications. La dernière étude apprend que les personnes âgées craignent toujours le Covid et que le télétravail s'est installé durablement dans la vie des Belges.

La semaine dernière, l'Université d'Anvers a organisé la toute dernière édition de la grande étude corona, menée en collaboration avec l'Université de Hasselt, la KU Leuven, l'ULB et le FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, fonds flamand pour la recherche scientifique). Cette enquête à grande échelle était en cours depuis le début de la pandémie en Belgique, il y a deux ans, et a été complétée plus de trois millions de fois.

Bien que le Covid-19 ne domine plus l'actualité, les personnes âgées ayant participé à cette dernière édition de l'étude indiquent qu'elles sont préoccupées par la pandémie. La plupart des gens se disent cependant plus préoccupés par d'autres "développements inquiétants", comme la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie, le changement climatique et les inégalités de richesse.

Les autres enseignements de cette dernière levée nous apprennent qu'environ la moitié des participants déclarent qu'ils travailleront plus souvent à domicile à l'avenir. Deux personnes sur trois sont satisfaites du fruit de leur télétravail. Le manque de contact avec les collègues est le plus gros problème du travail à domicile.

"Après deux ans, c'est le bon moment pour conclure", estime le spécialiste des sciences sociales Koen Pepermans. "Remplir le questionnaire demande toujours un effort de la part des répondants. Le travail d'analyse coûte beaucoup de temps et d'argent. Nous avons pu collecter de nombreuses données précieuses. Désormais, nous nous concentrerons sur une analyse plus approfondie de ces données."

Les personnes interrogées pensent que c'est la Nouvelle-Zélande qui a le mieux géré la crise du coronavirus. Selon leur estimation, Singapour, la Corée du Sud et la Chine ont fait à peu près aussi bien que la Belgique, alors que les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Brésil ont, selon eux, géré la crise moins bien que nos gouvernements.

