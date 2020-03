Sciensano, l'Institut belge de la santé, vient d'émettre de nouvelles directives pour les médecins généralistes, particulièrement exposés au risque de contagion du coronavirus.

Les patients atteints de symptômes d'infection aiguë des voies respiratoires inférieures ou supérieures sont invités à consulter leur médecin généraliste par téléphone. Il en va de même pour les patients atteints de symptômes respiratoires chroniques qui constatent une aggravation de leur cas.

Certificat d'incapacité

Le médecin généraliste doit alors interroger son patient sur sa maladie (anamnèse). Si le patient présente des symptômes légers, le patient est mis en isolement à la maison jusqu'à disparition des symptômes. Le médecin lui fait alors parvenir un certificat d'incapacité de travail, avec sortie interdite, pour une période de 7 jours.

Si les symptômes s'aggravent, ou si d'autres symptômes apparaissent, le patient doit rappeler son médecin généraliste. Il doit également téléphoner à la fin de l'échéance des sept jours pour vérifier s'il est bien guéri.

S'il a été en contact étroit avec un professionnel de santé depuis la veille des premiers symptômes, le patient doit en informer cette personne. S'il présente des symptômes sévères, il est envoyé à l'hôpital. "Le médecin généraliste prévient les ambulanciers et l'hôpital de l'arrivée du patient peut-être atteint du COVId-19."

Si le médecin généraliste estime qu'un examen clinique est indispensable pour déterminer la sévérité de l'état du patient, il peut faire lui-même l'examen clinique à condition de disposer du matériel de protection, de préférence au domicile du patient ou éventuellement dans son cabinet à un moment convenu afin que le patient ne soit pas assis parmi d'autres personnes dans la salle d'attente. S'il ne dispose pas de matériel, il réfère le patient si possible dans un lieu de triage et sinon à l'hôpital.

À en croire le quotidien De Morgen, les nouvelles mesures suscitent encore des interrogations chez de nombreux médecins généralistes. Ils ignorent par exemple quel tarif demander pour une consultation téléphonique et craignent d'éventuels abus vu que le diagnostic se fait à distance et que les patients racontent ce qu'ils veulent.

