Depuis le début de la crise sanitaire, les chiffres nous aident à mieux combattre le virus. Parmi ceux-ci, une statistique qui interpelle : le taux de contamination des fumeurs, ramené entre 1,4% et 12,5% selon plusieurs études. Mais le tabac constitue-t-il une réelle protection face au virus ? Analyse.

La théorie est soutenue par de nombreuses études à travers le monde: le tabac pourrait avoir un effet protecteur contre l'infection au coronavirus. Une théorie appuyée par une récente étude française menée sur 350 malades hospitalisés et 150 malades légers. Parmi ces patients, il y avait seulement 5% de fumeurs" explique à l'AFP le professeur de médecine interne Zahir Amoura, qui a mené cette dernière étude, soit "80% de moins de fumeurs chez les patients Covid que dans population générale de même sexe et de même âge"

"L'hypothèse est que la nicotine en se fixant sur le récepteur cellulaire utilisé par le coronavirus l'empêche ou le retient de s'y fixer" et donc de pénétrer dans les cellules et de se propager dans l'organisme, explique à l'AFP le Pr Jean-Pierre Changeux, de l'Institut Pasteur et du Collège de France. C'est ce fameux récepteur nicotinique de l'acétylcholine qui serait à l'origine de la variété des symptômes du Covid-19, dont la perte d'odorat et des troubles neurologiques, selon les chercheurs.

L'hypothèse sera bientôt mise à l'épreuve à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrièreoù une série de tests sont prévus. Dès le feu vert final obtenu, avec le soutien du ministre de la Santé Olivier Véran, des patchs nicotiniques vont être administrés à des dosages différents dans trois essais : en préventif à des soignants, pour voir si cela les protège; en thérapeutique à des patients hospitalisés en médecine, pour tenter de diminuer leurs symptômes; et enfin à des patients graves en réanimation, détaille le Pr Amoura.

Le corps médical appelle cependant la population à ne pas se jeter sur les stocks de cigarette. Comme établi depuis longtemps, la consommation de tabac est responsable de la dégradation du système respiratoire et de nombreux cancers, ainsi que de la mort d'une personne toutes les 6 secondes.

