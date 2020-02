La Chine a annoncé vendredi avoir révisé à la baisse son bilan de l'épidémie de coronavirus, désormais de 1.380 morts, en raison de "doublons" et après l'adoption la veille d'une nouvelle méthode de comptabilisation.

La Commission nationale de la santé, qui fait office de ministère, a annoncé 121 nouveaux décès de personnes atteintes de pneumonie virale Covid-19 durant les dernières 24 heures. Dans le même temps, elle a annoncé avoir retranché du total national 108 morts préalablement recensés dans la province du Hubei (centre), l'épicentre de l'épidémie. Elle justifie cette révision par des "doublons dans les statistiques", constatés après une "vérification" dont elle ne précise pas la nature.

Sans cette rectification, le bilan national aurait approché vendredi les 1.500 décès. Le nombre total de cas d'infection en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), qui a lui aussi été révisé en raison de "doublons", s'établit par ailleurs à 63.851.

Les autorités sanitaires du Hubei ont annoncé jeudi à la surprise générale un élargissement de leur définition des personnes contaminées par le nouveau coronavirus. Jusqu'à présent, un test de dépistage était indispensable pour déclarer un malade comme un cas "confirmé". Dorénavant, les patients "diagnostiqués cliniquement" seront aussi comptabilisés. En clair, ceux ayant subi par exemple une simple radio pulmonaire et chez qui auront été constatés des symptômes pourront également être déclarés "confirmés".

Cette nouvelle méthode a pour effet de sensiblement gonfler le nombre de personnes officiellement contaminées et de morts dans le Hubei. Objectif affiché: qu'aucun malade du coronavirus ne passe entre les mailles du filet et faire en sorte qu'ils reçoivent tous un traitement adéquat.

