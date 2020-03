Le respect des mesures basiques préconisées à tout un chacun fera que l'on pourra venir à bout du coronavirus sans se faire déborder par celui-ci sur le plan médical, a affirmé vendredi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron.

La Belgique dispose de 2.000 places de soins intensifs pour faire face à la pandémie. Les mesures prises au niveau du Conseil national de sécurité sont destinées avant tout à éviter d'arriver à leur saturation, a-t-il dit en substance, tout comme le ministre-président Rudi Vervoort, lors d'un débat en séance plénière organisé vendredi au parlement bruxellois pour faire le point de la situation.

Même si le nombre de députés présents a été volontairement limité dans chaque groupe politique, les questions ont fusé de toute part, avec toutefois un large soutien aux mesures prises.

Selon Alain Maron, les 62 rapports d'hôpitaux bruxellois remis jeudi en fin d'après-midi - il en manquait quelques-uns -, dénombraient 48 cas de confinement, 16 patients placés sous respirateur et 14 en soins intensifs.

Le ministre a également fait le point sur l'approvisionnement du personnel médical en masques de protection dont la Belgique ne disposait d'aucune réserve stratégique au moment de l'apparition du Covid-19.

Le fédéral a passé une commande dont un premier lot sera disponible dimanche soir. Cela permettra aux généralistes de disposer chacun d'une cinquantaine de masques. Les hôpitaux en seront également approvisionnés.

Faute de réserve stratégique, Bruxelles et la Région wallonne ont par précaution également fait une commande pour les institutions de leur ressort, soit notamment les Maisons de Repos et les Soins à domicile.

"Notre commande ne devrait pas arriver avant le 20 mars", a déploré Alain Maron à ce propos.

Le ministre a par ailleurs évoqué la situation à risque que rencontrent également les centres d'accueil des sans-abri et des migrants. D'après lui, des mesures spécifiques sont à l'étude. La Croix Rouge offrira une capacité d'accueil supplémentaire dans un immeuble de la rue de Trêves, si des foyers de coronavirus devaient apparaître dans ces centres.

