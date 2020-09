Entre le 24 et le 30 août, il y a eu en moyenne 439,9 contaminations au nouveau coronavirus par jour en Belgique, soit une baisse de 11% par rapport à la période de référence des sept jours précédents, selon les chiffres actualisés jeudi matin par l'Institut de Santé publique Sciensano.

Sciensano fait également part d'une moyenne de 14,7 hospitalisations quotidiennes, contre une moyenne de 16,7 par jour la semaine précédente (-39%) et de 3,9 décès en moyenne par jour (-36%).

Le nombre de contaminations depuis le début de l'épidémie en Belgique s'élève désormais à 85.911 et 9.898 personnes ont perdu la vie des suites du virus.

Mercredi 2 septembre, 221 lits d'hôpital étaient occupés par des patients Covid-19, dont 60 en soins intensifs. Au cours des sept derniers jours, le nombre total de lits d'hôpitaux occupés a diminué de 39. Depuis le 15 mars, 19.044 personnes au total ont été hospitalisées.

Taux de reproduction est inférieur à 1

Une moyenne de 440 nouvelles infections par jour signifie qu'en moyenne 26,8 habitants pour 100.000 habitants sont contaminés. Le taux de reproduction est inférieur à 1 partout, sauf à Liège, au Luxembourg, dans le Brabant flamand, le Brabant wallon et la Flandre occidentale. Le nombre de cas confirmés au cours des 14 derniers jours a donc diminué pour toutes les provinces, à l'exception de celles précitées.

Entre le 24 août et le 30 août, 145.320 tests supplémentaires ont été effectués, soit une moyenne de 20.760 tests par jour. Le pourcentage de tests positifs par jour est désormais de 2,6%. Entre début mars et le 2 septembre, on dénombre un total de 1.832.655 de tests.

