Coronavirus: l'anosmie, un symptôme qui pourrait servir de moyen simple de dépistage

L'anosmie est la perte de l'odorat. L'étude menée par les professeurs en ORL Jérôme Lechien et Sven Saussez et coordonnée par l'UMons et le centre hospitalier EpiCURA, suggère que l'apparition brutale ou initiale de perte d'odorat est typique des formes légères de Covid-19.

.