À mesure que le déconfinement devient sérieusement considéré par la classe politique, celle-ci établit d'ores et déjà les différentes mesures qui rythmeront un retour à la vie normale. Comeos publiait en milieu de semaine un plan de mesures afin de rouvrir les commerces non-alimentaires en toute sûreté.

Ce vendredi, au terme d'une réunion du CNS qui s'annonce longue vu le nombre de points à aborder, Sophie Wilmès devrait annoncer une série de mesures concernant le déconfinement. Celui-ci passerait entre autres par une réouverture des commerces non essentiels comme les magasins de vêtements ou les magasins vendant le matériel nécessaire à la confection de masques.

Mercredi, Comeos envoyait à ses membres un document, que nos confrères du Soir ont pu consulter et comprenant des règles à respecter obligatoirement pour permettre la réouverture des magasins. Avec ce dernier, Comeos espère convaincre la classe politique que des efforts sont prêts à être mis en place si une réouverture est envisagée.

Il s'agit de mesures générales, mais aussi spécifiques concernant certains secteurs particuliers comme la vente de textile. "Ces mesures ont été élaborées avec des virologues", confirme Dominique Michel au Soir. "Puis nous les avons exposées à certains de nos membres pour s'assurer qu'elles étaient réalisables."

Selon le document, beaucoup de mesures sont déjà appliquées à l'heure actuelle dans les supermarchés. Parmi les plus évidentes le respect de la distanciation sociale: les clients seront priés de maintenir une distance de1,5 mètre entre eux. Une mesure facilitée dans les supermarchés par l'utilisation de caddies. Aussi, les espaces commerciaux ne pourraient autoriser qu'un nombre limité de clients dans le magasin. Le nombre évoqué serait d'un client par 10m2. Un temps de shopping maximum aussi évoqué dans le document: le client ne pourra pas rester plus de 30 minutes dans le magasin. Le paiement électronique sera privilégié.

Les mesures ne concernent pas que les clients, mais aussi le personnel de ces magasins. Celui-ci est invité à respecter les mesures d'hygiène déjà établies comme l'utilisation des gestes barrière comme se laver les mains, mais aussi le port d'un masque chirurgical et des gants.

Chaque magasin ayant son propre fonctionnement, des suggestions sont aussi proposées dans le document. Les magasins disposant donc d'un grand espace commercial seront donc invités à réfléchir à un sens de circulation au sein du magasin afin de réduire la proximité entre clients. Demême, il est proposé qu'une seule caisse soit accessible, afin d'éviter des files croisées dans les magasins. Aussi, une caisse pourrait être réservée aux paiements en espèces. L'idée de désinfecter les chariots comme c'est déjà le cas dans certains supermarchés est aussi sur la table. Enfin, une protection physique des caisses telles qu'une paroi en plexiglas est recommandée.

Rappelons que ces mesures ne sont pour l'instant que des propositions de Comeos. Certes, établies avec l'avis de virologues, mais qui doivent toujours être étudiées par le Conseil National de Sécurité. Pour connaître les conditions définitives de réouverture des commerces, il faudra attendrela conférence de presse de la Première ministre Sophie Wilmès en fin de journée.

Julien Roubaud

