Etat des lieux des nouveaux cas de coronavirus en Europe.

Premier cas confirmé aux Pays-Bas

Un premier cas de contamination au nouveau coronavirus a été constaté aux Pays-Bas, ont annoncé jeudi l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM) et le ministre de la Santé Bruno Bruins. L'homme infecté a été mis en quarantaine à l'hôpital TweeSteden de Tilbourg, ville de la province néerlandaise du Brabant-Septentrional, située non loin de la frontière belge.

Selon le RIVM, le patient s'est récemment rendu en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Des recherches sont menées afin de déterminer les personnes avec qui le patient est entré en contact ces derniers jours.

17 morts en Italie

Le nombre de cas de coronavirus en Italie a grimpé à 650 jeudi, ce chiffre incluant 45 personnes guéries et 17 morts, a indiqué la protection civile italienne.

En Italie, les trois derniers décès ont eu lieu en Lombardie, dans le nord du pays, et concernaient des octogénaires.

De 18 à 38 cas en France

Le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus en France a connu une "augmentation sensible" jeudi, passant à 38 cas confirmés "à 19 heures" contre 18 la veille, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.

Plusieurs investigations "toujours en cours" sont "susceptibles de faire évoluer ce bilan", a-t-il ajouté au cours d'un point presse, précisant que parmi les nouveaux cas détectés figurait "un regroupement de 12 cas" lié aux deux malades identifiés mercredi dans l'Oise, non loin de Paris.

Au moins 18 nouveaux cas en Allemagne

Les autorités de Rhénanie du Nord-Westphalie ont recensé jeudi 14 nouvelles infections au coronavirus. Les personnes infectées sont situées dans l'arrondissement de Heinsberg, à la frontière néerlandaise et à moins de 30 kilomètres de la frontière belge.

Plusieurs centaines de personnes ont été placées en quarantaine, à leur domicile, après qu'une institutrice qui a participé aux festivités locales du Carnaval a été diagnostiquée comme porteuse du Covid-19. Le nombre d'infections est désormais porté à 20 dans l'entité administrative de Heinsberg.

Le land du Bade-Wurtemberg a, lui, confirmé quatre nouveaux cas, portant le total à huit personnes contaminées dans cet État. Trois des nouveaux malades ont effectué un voyage d'affaires à Munich entre les 19 et 21 février et auraient contracté le virus d'un participant italien, qui est depuis retourné chez lui et a été déclaré positif.

L'Allemagne compte désormais 44 porteurs du virus confirmés.

Par ailleurs, le Covid-19 a atteint la capitale du voisin autrichien, Vienne, en infectant au moins trois personnes dont une n'a pas voyagé récemment. Les deux autres sont un couple qui s'est rendu il y a peu dans le nord de l'Italie.

