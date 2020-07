Dix-sept vaccins contre le coronavirus sont actuellement testés sur des humains dans le monde, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'issue d'une conférence de deux jours sur le coronavirus à Genève. L'université d'Oxford est la plus avancée dans le développement de son vaccin.

Le vaccin AZD1222 d'Oxford est le premier à entrer dans la troisième phase de tests. Cela signifie qu'un grand groupe de personnes sera soumis à des tests d'efficacité et de sécurité. Cinq autres vaccins possibles sont en phase deux, traitant un nombre plus restreint de patients atteints du coronavirus. Dans une première phase, les substances actives sont testées sur des personnes en bonne santé afin de vérifier leur tolérance.

Même si les vaccins-candidats ne sont pas efficaces, l'OMS reste optimiste. "Nous disposons d'une large gamme de quatre types de vaccins différents", explique Ana Maria Henao Restrepo, responsable de la recherche et du développement à l'OMS. "Plus de 150 substances actives font l'objet de recherches."

Il est impossible de prévoir si un vaccin sera disponible d'ici la fin de l'année. La responsable scientifique de l'OMS, Soumya Swaminathan, a exprimé cet espoir il y a deux semaines. Il faut généralement des années pour mettre au point un vaccin, mais la propagation mondiale du nouveau coronavirus pousse d'innombrables chercheurs et sociétés pharmaceutiques à faire des efforts sans précédent pour accélérer le développement.

