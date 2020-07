Alors que la lutte contre le coronavirus se poursuit dans le monde, les épidémiologistes et virologues se démènent pour analyser et comprendre cette nouvelle maladie. Voici un résumé de ce que l'on sait déjà sur la Covid-19.

Ce que c'est, comment et où il est apparu

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les coronavirus forment une famille de virus à ARN (NDLR : un virus dont le matériel génétique est constitué d'ARN, un acide nucléique moins stable que l'ADN,) qui peut se montrer pathogène chez les mammifères, dont l'Homme, mais aussi les oiseaux. Les virus à ARN peuvent provoquer diverses maladies humaines telles que la maladie à virus Ebola, le SRAS, la grippe, l'hépatite C ou même la rougeole... On les distingue des virus ADN par leur taux de mutation généralement plus élevé.Les coronavirus doivent leur nom aux excroissances de leurs particules virales, qui évoquent une couronne. On sait que chez l'Homme, cette famille de virus peut entraîner des infections respiratoires allant du rhume banal au SRAS. Le dernier coronavirus qui a été découvert est le Sars-CoV-2, virus responsable de la maladie infectieuse Covid-19. Il s'agit d'une maladie respiratoire contagieuse, bénigne chez la plupart des personnes, mais pouvant être mortelle chez certaines personnes fragilisées ou à risque. L'OMS a choisi le nom de Covid-19 pour signifier :Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l'apparition de la flambée à Wuhan (Chine) en décembre 2019. La Covid-19 est aujourd'hui considérée comme pandémique et touche presque la totalité des pays de la planète.Il s'agirait d'une zoonose - c'est-à-dire une maladie ou infection qui se transmet des animaux vertébrés à l'Homme, et vice-versa. D'après l'OMS, 75 % des maladies infectieuses émergentes de l'homme - dont la Covid-19 - sont des zoonoses. Quant à savoir quel animal a été l'élément déclencheur de cette pandémie, rien n'est encore clair. Si beaucoup d'experts suspectent la chauve-souris ou encore le pangolin, l'animal à l'origine de la transmission du virus à l'homme n'a pas encore été identifié avec certitude.Les personnes atteintes de la Covid-19 présentent un large éventail de symptômes, mais les plus fréquents sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. D'autres symptômes moins courants peuvent également apparaître:Dans les cas les plus graves, la Covid-19 peut provoquer une pneumonie, une défaillance de certains organes ou même la mort.Attention à ne pas confondre ces symptômes avec ceux de la grippe ou du rhume des foins. Cela dit, l'un n'empêche pas l'autre : il est tout à fait possible de contracter ces divers maux au même moment, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Pour les personnes qui développent les symptômes de la Covid-19, cette infection se déroulerait en trois phases:La Covid-19 se propage d'une personne porteuse du virus à une autre personne. La maladie se transmet principalement par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou parle, tout simplement. En cas d'inhalation de ces gouttelettes, une personne peut contracter la maladie. Ces gouttelettes, relativement lourdes, ne parcourent cependant pas de grandes distances et retombent rapidement au sol. C'est pourquoi il est recommandé de garder environ 1,5m de distance entre chaque personne.Ces gouttelettes peuvent également atterrir sur des objets et surfaces situés autour de la personne malade. "Des études ont montré que le virus de la COVID-19 peut survivre pendant 72 heures sur le plastique et l'acier inoxydable, moins de quatre heures sur le cuivre et moins de 24 heures sur le carton ", explique l'OMS. C'est pourquoi il est important de se laver régulièrement les mains. Mais si le virus a déjà été détecté dans l'environnement du patient, et qu'il s'agit donc d'une source probable de contamination, il n'y a néanmoins pas de preuves concrètes attestant d'un risque élevé de transmission par des objets contaminés, ou fomites.Un autre mode de transmission logique : le contact direct entre les personnes.Et les animaux, sont-ils contagieux ? Si plusieurs cas de contamination d'animaux de compagnie ont déjà été rapportés, "à l'heure actuelle, rien ne prouve que les animaux jouent un rôle important dans la propagation du virus ", précise le CDC. Mais comme les animaux peuvent transmettre d'autres maladies aux humains - la preuve avec la pandémie actuelle de Covid-19 -, il vaut mieux pratiquer des mesures d'hygiène stricte, comme se laver les mains et limiter les contacts.Les experts estiment que la période d'incubation - c'est-à-dire le temps entre l'infection et le début des symptômes - varie de 1 à 14 jours. Mais en moyenne, ce délai est de 5 à 6 jours.N'importe qui peut contracter le virus et tomber gravement malade : la probabilité de tomber malade est donc la même chez les enfants et les adolescents que dans les autres groupes d'âge. Ils peuvent également propager la maladie.Mais comme pour de nombreux autres troubles, certaines personnes ont plus de risques que d'autres de développer la forme sévère de la maladie. Ainsi, les personnes âgées et les personnes souffrant déjà de problèmes médicaux (par exemple, hypertension artérielle, problèmes cardiaques ou pulmonaires, diabète ou cancer) sont considérées comme des personnes à risque.Les fumeurs semblent, eux aussi, être plus vulnérables à la Covid-19. Le tabagisme peut en effet rendre les gens plus sensibles aux complications respiratoires graves causées par une infection au coronavirus. C'est pourquoi le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) a inclus les fumeurs dans la liste des personnes à risque.Certaines personnes atteintes de la maladie ne développent pas de symptômes. C'est ce qu'on appelle des cas "asymptomatiques". Selon certains travaux, ces personnes asymptomatiques pourraient, elles aussi, transmettre le virus, mais "on ne sait pas encore à quelle fréquence cela se produit", précise l'OMS. D'autres travaux et recherches sont encore nécessaires à ce sujet. Cependant, il existe davantage de preuves épidémiologiques et virologiques qui démontrent que la transmission peut se produire à un stade précoce de la maladie. Certains patients présymptomatiques - ceux atteints par la Covid-19, mais qui n'ont pas encore développé les symptômes parce que la maladie est toujours en phase d'incubation - peuvent en effet transmettre la Covid-19 à d'autres personnes. Des recherches ont montré que la transmission pouvait avoir lieu 6 jours avant l'apparition des premiers symptômes.Bien que le nouveau coronavirus se soit rapidement propagé et que le nombre de cas ne cesse de se multiplier - d'abord en Asie, puis en Europe, et aujourd'hui principalement en Amérique du nord et du sud -, le taux de mortalité reste considérablement plus bas que celui du SRAS, et se chiffre à environ 3,4%, selon l'OMS. En Belgique, les autorités rapportent 9 771 décès sur un total de 61 909 cas confirmés."Le virus peut être détecté dans un prélèvement du nez/gorge. Le test peut être effectué dans différents laboratoires. Cependant, comme il y a une pénurie mondiale de produits chimiques nécessaires pour réaliser ce test, tous les patients ne sont pas testés", explique Sciensano, l'Institut scientifique belge de santé publique. En Belgique, la procédure est la suivante : si un médecin suspecte qu'une personne est atteinte du coronavirus (après consultation), ou si via le tracing, une personne est suspectée d'avoir eu des contacts étroits avec une personne infectée, alors ces personnes doivent être testées.Dans le cas d'infections bénignes, certains remèdes peuvent soulager certains symptômes. Mais à l'heure actuelle, aucune étude n'a encore pu prouver l'efficacité d'un médicament pour prévenir ou traiter la maladie. L'OMS déconseille l'automédication et recommande de prendre contact avec un professionnel de la santé en cas de symptômes. Plusieurs essais cliniques sont actuellement en cours, afin de trouver un médicament antiviral ou un vaccin.Pour limiter le risque de transmission et d'infection, l'OMS donne une série de recommandations :