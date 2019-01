Comment la pollution de l'air affecte nos intestins

Les intestins sont souvent considérés comme notre deuxième cerveau. Le microbiome intestinal est composé de milliards de bactéries et les scientifiques essaient toujours de comprendre exactement comment elles influencent notre santé. On ne sait pas exactement à quoi est censé ressembler un microbiome intestinal 100% sain, mais il est largement admis par la communauté scientifique que les facteurs environnementaux, comme l'alimentation, peuvent le modifier. Parmi les théories émergentes sur le sujet, on suggère que la pollution de l'air pourrait être l'un de ces facteurs et qu'elle pourrait jouer un rôle non négligeable dans le déclenchement de maladies.

...