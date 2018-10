Comment la pilule transforme le corps

Quand on pense aux effets secondaires de la pilule, la prise de poids est le premier qui nous vient en tête. Pourtant, la science a du mal à établir un véritable lien de cause à effet. En revanche, elle peut changer la forme du corps de manière surprenante, rapporte la BBC. La prise de poids est pourtant l'effet indésirable le plus souvent signalé lors de l'utilisation de la pilule dite combinée - celle qui contient deux hormones de synthèse, un oestrogène et un progestatif qui imitent les hormones féminines que sont l'oestradiol et la progestérone - c'est pourquoi les entreprises pharmaceutiques le mentionnent sur l'emballage. La plus grande métarecherche à ce jour, qui a examiné une cinquantaine d'études, révèle qu'on ne peut prouver "aucun effet évident". Il n'y cependant pas suffisamment d'études pour clamer avec certitude que ce lien n'existe pas.

