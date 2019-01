Cholestérol: un mode de vie plus sain peut éviter, en partie, la consommation de statines

Face à ce constat, il est cependant essentiel, si l'on veut réellement lutter efficacement contre le risque d'incidents cardiovasculaires potentiellement mortels (infarctus, AVC,...), d'informer le patient sur l'importance de suivre le traitement correctement et sur la possibilité de diminuer le risque en agissant prioritairement sur le mode de vie, souligne le KCE, le Centre d'expertise des soins de santé, dans un rapport publié mardi.

Ce n'est pas la première fois que le centre d'expertise se penche sur les statines, mais "les données du problème ont évolué", indique-t-il dans ce document intitulé "Le rôle des statines dans la prévention primaire des incidents cardiovasculaires".

Actuellement, et à la faveur de mises sur le marché de génériques qui ont rendu ces traitements bien plus abordables, "environ 1.500.000 Belges de plus de 40 ans se voient prescrire des statines", soit un adulte de plus de 40 ans sur quatre. En 2002, ils n'étaient que 400.000, rappelle le KCE.

Une énorme part des patients (plus de 80%) auxquels on prescrit des statines n'ont pas encore souffert d'incidents cardiovasculaires et reçoivent ce traitement "en prévention primaire", donc pour éviter tout problème de ce type. Or, il apparait que pour une "fraction non négligeable des 1,5 million de Belges traités chaque année par statines", on pourrait réduire ce risque sans passer par la prise de médicaments mais en poussant le patient à améliorer son mode de vie: arrêter de fumer, limiter la consommation d'alcool, faire de l'exercice et manger de manière plus équilibrée sont déterminants.

Dans le but d'apporter une "information claire et objective" au sujet des statines, le KCE prévoit d'élaborer un "outil d'aide à la décision qui permettra aux patients et aux médecins d'évaluer ensemble la pertinence d'une prescription" de tels médicaments hypocholestérolémiants.