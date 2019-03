Chlamydia, gonorrhée et syphilis de plus en plus répandues

Un guide clinique pratique a été élaboré pour aider au diagnostic et au traitement de la gonorrhée et de la syphilis, annonce mardi le centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). Un tel outil, à destination principalement des médecins généralistes, n'existait pas encore en Belgique. Un autre guide sera publié pour la chlamydia, alors que ces trois infections sexuellement transmissibles (IST) deviennent de plus en plus répandues.