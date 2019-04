Si beaucoup de Flamands font de leur mieux pour manger sainement, cette tendance n'a pas encore conquis les cuisines collectives. Dans toutes les cantines de Flandre, on sert à la fois trop de viande et de desserts sucrés et trop peu de fruits et de légumes. C'est ce que nous apprend une enquête réalisée par l'hebdomadaire Knack dans les écoles, les entreprises et les maisons de retraite.

Pain de viande, compote de pommes. Roulades de jambon sauce au fromage. Fish-sticks, épinard et purée. Boulettes sauce tomate et frites. Ce ne sont que quelques exemples des repas les plus régulièrement servis dans les cantines. Pas particulièrement sains, mais populaires. Et finalement, c'est ce que tant les entreprises que les écoles et les maisons de retraite veulent : des repas appréciés, commandés et consommés par le plus grand nombre possible. Si elles optent pour des plats plus sains, mais moins prisés, elles risquent fort de devoir jeter des quantités importantes voire, dans le cas des écoles et des entreprises, d'y consacrer de l'argent. C'est pourquoi dans ces cantines, l'équilibre alimentaire n'est pas une priorité lors de la composition des repas. Cela ressort d'une enquête réalisée par le Knack dans les écoles, les entreprises et les maisons de retraite de toute la Flandre.

...