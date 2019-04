Candida auris, une menace croissante pour la santé publique

Découvert pour la première fois en 2009, ce mystérieux germe s'attaque aux personnes dont le système immunitaire est affaibli et se propage discrètement dans le monde. Son nom : candida auris.

En 2018, un patient du Koweït est transféré en Belgique pour un traitement chirurgical après une intervention compliquée. Peu après son arrivée et son admission à l'hôpital, le patient a développé le candida auris à cause de son cathéter. Les médecins ont alors rapidement retiré le cathéter et ont procédé au traitement du patient. Et pourtant, 18 mois après l'infection, les chercheurs ont noté une résistance de la superbactérie à l'échinocandine, classe de médicaments antifongiques.

