Quelques semaines loin du boulot et le stress, lié à ce dernier, s'envolera comme par magie ? Pas si simple.

Pendant les vacances, on vit au ralenti, loin de ses préoccupations du quotidien et, surtout, loin du travail. Une bonne occasion de faire une petite pause pour certains, une coupure plus qu'indispensable pour d'autres. On pense revenir ressourcé, plein d'énergie et de bonne volonté. Mais le quotidien finit vite par nous rattraper. Et le retour de flammes est d'autant plus violent si on souffre déjà de burn-out ou de stress intense.

