Une étude révèle que les sportifs professionnels ont de mauvaises dents, malgré un entretien bucco-dentaire quotidien.

Les boissons, les barres et les gels énergétiques pourraient endommager les dents des athlètes professionnels, selon une étude réalisée entre 2015 et 2016,et récemment publiée dans le British Dental Journal. Pour arriver à de telles conclusions, des chercheurs ont interrogé 352 athlètes féminins et masculins. Ils pratiquaient tous onze sports différents, dont le cyclisme, la natation, le rugby, le football, l'aviron, le hockey, la voile et l'athlétisme.

...