Bientôt un guichet unique pour faciliter la demande de fauteuil roulant à Bruxelles

A Bruxelles, les fauteuils roulants et autres équipements d'assistance à la mobilité pourront bientôt faire l'objet d'une demande via un guichet unique. Le gouvernement flamand a donné vendredi son feu vert à un accord de coopération à conclure avec les Commissions communautaires commune et française de Bruxelles, compétentes en la matière.