Belle-mère : le cliché de la marâtre ne serait pas totalement faux

À en croire une étude néerlandaise relayée par le quotidien De Morgen, les enfants qui grandissent dans une famille recomposée acceptent en effet plus facilement leur beau-père que leur belle-mère. Le Bureau central néerlandais de la statistique et l'Université d'Amsterdam ont mené une enquête parmi près de 6 500 personnes nées entre 1971 et 1991, une génération atteinte par une vague de séparations parentales. Les chercheurs les ont interrogées à propos de leurs relations avec leurs parents, tant aujourd'hui que durant leur enf...