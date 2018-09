Arthrose: 1,4 million de Belges touchés en 2050

"On estime qu'en 2050, 315 millions d'humains de plus de 60 ans souffriront d'arthrose dans le monde et que, parmi ceux-ci, 105 millions présenteront un handicap sévère causé par cette maladie. En Belgique, 1,4 million de personnes seront touchées par cette maladie en 2050. C'est énorme !", souligne mardi le professeur Yves Henrotin de l'ULiège et président de la Fondation Arthrose. La journée mondiale de l'arthrose se déroule le 17 septembre.