Désormais, on en a la preuve scientifique : les aliments ultra-transformés nous font bien grossir, mais pas pour les raisons auxquelles on pense.

On le sait, on nous le répète assez souvent : les aliments ultra-transformés sont mauvais pour notre santé. Et si depuis longtemps, beaucoup estiment que ce sont leurs quantités de sucre, de gras ou de sel qui nous portent préjudice, une nouvelle étude accuse aujourd'hui les additifs.

...