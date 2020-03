Le samedi 21 mars, 586 nouveaux cas ont été rapportés. 412 patients résident en Flandre, 99 en Wallonie et 70 à Bruxelles. Nous n'avons pas d'information concernant le lieu de résidence des 5 dernières personnes.

Le nombre total de cas confirmés s'élève à 3401. Ce chiffre ne porte que sur les cas analysés, il ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes contaminées.

La situation se présente comme suit :

Au total, 1380 patients ont été admis à l'hôpital soit une augmentation de 335 patients en 1 jour.

Au total, 290 patients se trouvent en soins intensifs, soit une augmentation de 52 patients au cours des 24 dernières heures.

340 patients sont sortis de l'hôpital et déclarés guéris depuis le 13 mars.

Au total, 75 décès ont été signalés, soit une augmentation de 8 au cours des 24 dernières heures. Depuis le début de l'épidémie, trente-sept décès ont été dénombrés pour la tranche d'âge des 65-84 ans. Trente-cinq autres concernent des personnes agées de plus de 85 ans. Mais les groupes d'âge plus jeunes sont aussi touchés: un décès a en effet été constaté dans la tranche d'âge des 25-44 ans et deux autres sont survenus sur des personnes âgées de 45 à 64 ans.

759 lits supplémentaires dans les soins intensifs

"Nous voulons éviter que trop de personnes soient admises dans nos hôpitaux à la fois. C'est pour cela que des mesures fortes ont été prises afin de permettre de lisser la courbe des contaminations", affirme la ministre de la Santé.

"Les services de "soins intensifs" des hôpitaux belges comptent actuellement 759 lits supplémentaires, en plus des 1.900 lits disponibles en temps normal", a rappelé la ministre de la Santé, Maggie De Block. "Cette capacité va encore augmenter. En soins intensifs, 290 patients sont actuellement infectés par COVID-19. Il s'agit d'une augmentation avec 52 patients au cours des dernières 24 heures. Plus généralement, 1.380 patients COVID-19 au total ont été admis dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont actuellement en mesure de gérer cet afflux", a confirmé De Block.

"Tout a été fait pour y parvenir ces dernières semaines : en initiant les plans d'urgence, les hôpitaux ont réussi à créer 759 lits supplémentaires dans les soins intensifs. Et nous travaillons très dur pour augmenter la capacité de lits dans ces départements intensifs."

