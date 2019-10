L'obésité chez les enfants et les adolescents est un problème majeur de santé mondiale qui augmente de façon exponentielle à travers le globe.

Il devrait y avoir environ 250 millions d'enfants et adolescents obèses d'ici 2030, contre 150 millions actuellement, selon des chiffres de la World Obesity Federation révélés par The Guardian. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a pour objectif de stabiliser le taux d'obésité infantile entre 2010 et 2025. Mais selon les dernières estimations, à peine un pays sur dix n'aurait que 50% de chances d'y arriver. De nombreux pays n'ont, en outre, aucune chance d'atteindre ce but.

