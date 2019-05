Regarder à travers les murs. Voir ce qui nous est invisible et ce, en moins d'une minute (48 secondes) : c'est ce que promettent les chercheurs de l'université de Boston qui sont en train de transformer nos smartphones en espèce de périscopes futuristes. Grâce à un algorithme qui décode les formes des ombres portées, la photo prise par n'importe quel téléphone intelligent sera capable de montrer ce que l'oeil humain est incapable de voir.

Vous êtes policier et vous soupçonnez la présence d'un enfant captif dans le coffre d'une voiture ? Clic-clac, vous prenez la voiture en photo et... miracle : le cliché de votre smartphone montrera ou non la présence d'une forme humaine là où vous la suspectiez. Comment est-ce possible ? Tout simplement grâce aux ondes hyperfréquences (imperceptibles à l'oeil nu) capables de traverser tous les matériaux (bois, béton, marbre, acier...). Bien sûr, le cliché obtenu n'est pas optimal...