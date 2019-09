Un manoir historique du Maryland, vieux de 255 ans, a été transporté par bateau sur une rivière. Avec des images surprenantes à la clé. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit une maison flotter sur une rivière.

Le manoir était situé à Easton depuis sa construction en 1764. Il a été construit pour les jeunes mariés Nicols. Le bâtiment avait été négligé depuis des années et risquait d'être détruit si un homme n'avait pas décidé de le sauver.

"Afin d'éviter que cette pièce étonnante de l'histoire et de l'architecture américaines ne disparaisse, nous avons décidé de faire ce qui semblait impensable. De déplacer toute la maison, cheminées en briques comprises, et par route et puis par bateau jusqu'à Queenstown dans le Maryland. Une fois sur place, elle sera restaurée afin qu'elle retrouve son lustre d'antan. Cela va aussi permettre d'offrir un cadre plus verdoyant au bâtiment", dit le dirigeant de l'entreprise en charge du transport.

Le propriétaire de la maison et l'homme derrière ce déménagement compliqué serait un certain Christian Neeley. Il souhaitait une maison de style géorgien. N'en trouvant pas près de chez lui, il a cherché ailleurs. Sa lubie lui aura tout de même couté près d'un million de dollars rien que pour le transport.