Technologie musicale : la success-story de la start-up verviétoise Herrmutt Lobby

La start-up verviétoise Herrmutt Lobby (HLO), active dans les technologies musicales, multiplie les succès. Loin des projecteurs, elle puise son inspiration dans la rencontre de publics insoupçonnés.

Née d'un collectif de musiciens mobilisés pour rendre la musique électronique et hip-hop plus accessible en live, la start-up HLO propose, depuis 2016, son app Playground. Disponible sur iOS, elle se présente comme une interface tactile multitouch qui permet d'interpréter en temps réel des morceaux de musique hip-hop et électro à partir d'un catalogue d'oeuvres interactives. Pour Pascal Demez, cofondateur, " l'ambition est de faire découvrir le plaisir de l'interprétation musicale au plus grand nombre. Pas besoin d'être un musicien pour en jouer. "

...