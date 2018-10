Sept pistes pour des villes vraiment cyclo friendly

Un vélo en plus, c'est une voiture en moins. Nos édiles comptent de plus en plus sur les deux-roues pour résoudre les problèmes de mobilité. Sans pour autant protéger ces conducteurs fragiles : 9 500 cyclistes ont été blessés dans des accidents l'an dernier, en Belgique, d'après le rapport que l'institut Vias remet au SPF Mobilité et Transport. Voici sept solutions pour des villes cyclo friendly.