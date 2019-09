Nombreux sont ceux qui en ont rêvé, elles l'ont fait. Ces sept amies ont réalisé leur rêve avant même d'avoir atteint l'âge de la retraite.

"[Au début] c'était juste une blague", déclarent les amies dans une vidéo publiée sur YouTube par la start-up média Yitiao, rapporte le New York Post. Dans cette vidéo on découvre la splendide villa rénovée de 700 m². Elle est située dans la banlieue de Guangzhou, une ville du sud-est de la Chine proche de Hong Kong. "Nous avions [dit que] nous nous réunirions à 60 ans et vivrions notre retraite ensemble", expliquent-elles dans la vidéo.

...