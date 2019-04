"Se mettre en danger permet de retrouver la rage de vivre et de vaincre"

Frappée d'une maladie génétique du tissu conjonctif, Lorence Lefebvre fait face à des douleurs aiguës au quotidien. Une souffrance qui n'arrête pas la Namuroise : elle s'envolera cet été pour une mission écoresponsable en Indonésie. L'occasion de repousser ses limites. Celles imposées par sa maladie, surtout.

Pour nombre de personnes, l'annonce du diagnostic d'une maladie rare s'attaquant aux tissus de leur corps ferait l'effet d'une condamnation. Pas pour Lorence Lefebvre. C'est qu'elle l'a attendu longtemps, ce diagnostic. Quand les douleurs commencent, à l'adolescence, on met d'abord son malaise sur le compte de la croissance. En 2013, la souffrance devient insoutenable et on lui diagnostique une polyarthrite, lui accordant dans la foulée le statut d'handicapée. Sauf que malgré les traitements, les douleurs persistent, tant et si bien que Lorence décide après cinq ans sans changement d'arrêter de prendre ses médicaments, et de recommencer la valse des consultations pour enfin comprendre ce qui ne va pas dans son corps. Surprise, c'est au hasard d'un rendez-vous chez la dermatologue en octobre 2018 qu'elle entend parler pour la première fois du syndrome d'Ehlers-Danlos (SED). " Elle m'a dit : "Ah tiens, je me souviens, j'ai vu un truc qui ressemblait à ça pendant mes études" et quand je suis rentrée chez moi, j'ai immédiatement cherché des infos sur Internet. C'était très perturbant, parce qu'en me renseignant sur le sujet, j'avais l'impression que c'était de moi dont on parlait. J'en...